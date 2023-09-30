KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK kredi ve burs başvuruları genelde okullar eğitim yılına başladıktan sonra alınıyor. 2022 yılında, kredi ve burs başvuru tarihleri, 15-17 Kasım arasında yapılmıştı.

Bu sene için henüz resmi bir tarih verilmedi ancak bu yıl da başvuruların ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.