KYK burs başvuru tarihi ne zaman?
Her sene, üniversite tercihlerinin açıklanması ve öğrencilerin yurtlara yerleşmesinden sonra başlayan KYK kredi ve burs başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na döndü. 2023-2024 eğitim yılı için milyonlarca öğrenci kredi veya burs almak için başvuru yapacak. Peki, kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
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Üniversiteler için yeni eğitim dönemi gelip çattı. KYK yurt başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci KYK kredi/burs başvuruları için beklemeye başladı. E-devlet üzerinden alınacak başvurular için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na döndü. Peki, 2023-2024 eğitim yılı için KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
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KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK kredi ve burs başvuruları genelde okullar eğitim yılına başladıktan sonra alınıyor. 2022 yılında, kredi ve burs başvuru tarihleri, 15-17 Kasım arasında yapılmıştı.
Bu sene için henüz resmi bir tarih verilmedi ancak bu yıl da başvuruların ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.
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KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
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KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin bin 250 TL olarak belirlenmişti.
Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2 bin 500 TL, doktorada 3 bin 750 TL olarak belirlenmiştir.
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AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?
Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.