KYK burs ve kredi ba\u015fvuru i\u015flemlerinin sona ermesinin ard\u0131ndan \u00fcniversite \u00f6\u011frencileri sonu\u00e7lar\u0131n ne zaman a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131 konusunda internette ara\u015ft\u0131rma yap\u0131yorlar. KYK taraf\u0131ndan kesin tarih verilmedi. Ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemlere bakarak bir sonuca varabiliriz. \u0130\u015fte KYK kredi ve burs sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n tahmini a\u00e7\u0131klanma zaman\u0131... KYK BURS VE KRED\u0130 SONU\u00c7LARI NE ZAMAN A\u00c7IKLANACAK? KYK burs ve kredi ba\u015fvuru sonu\u00e7lar\u0131, kurumun resmi internet sitesi \u00fczerinden a\u00e7\u0131klanacak. Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l ba\u015fvuru 15 Ekim tarihinde ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015f ve sonu\u00e7lar 13 Kas\u0131m tarihinde a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131. Bu bilgiler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda bu y\u0131l KYK burs ve kredi ba\u015fvuru sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n 15 Kas\u0131m tarihinde a\u00e7\u0131klanmas\u0131 beklenmektedir. BURS VE KRED\u0130 SIK\u00c7A SORULAN SORULAR 1. Burs\/kredi ba\u015fvurular\u0131 hangi tarihte ba\u015flamaktad\u0131r, ba\u015fvuru s\u00fcreci ve de\u011ferlendirme nas\u0131l yap\u0131lmaktad\u0131r? Burs\/kredi ba\u015fvurular\u0131 her y\u0131l kamuoyuna duyurulan tarihler aras\u0131nda e-Devlet \u00fczerinden al\u0131nmaktad\u0131r. e-Devlet \u015fifresi olmayan \u00f6\u011frencilerin kimli\u011fi ile birlikte PTT \u015fubelerine giderek mutlaka e-devlet \u015fifresi almalar\u0131 veya di\u011fer e-devlet giri\u015f y\u00f6ntemlerinden birine (internet bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kart\u0131) sahip olmalar\u0131 gerekmektedir. Ba\u015fvuru s\u0131ras\u0131nda \u00f6\u011frenciden ekonomik, sosyal ve e\u011fitim durumuna ili\u015fkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlar\u0131ndan al\u0131nan veriler ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131larak teyit edilmektedir. Yap\u0131lan de\u011ferlendirme sonucunda b\u00fct\u00e7e durumuna g\u00f6re belirlenen say\u0131da \u00f6\u011frenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun di\u011fer t\u00fcm \u00f6\u011frencilere ise \u00f6\u011frenim kredisi verilmektedir. 2. Burs\/kredi ba\u015fvurular\u0131 ayr\u0131 ayr\u0131 m\u0131 yap\u0131lmaktad\u0131r? Burs\/kredi ba\u015fvurular\u0131 internet ortam\u0131nda ayn\u0131 ba\u015fvuru sayfas\u0131 \u00fczerinden ayr\u0131 ayr\u0131 de\u011fil birlikte al\u0131nmaktad\u0131r. 3. Burs\/kredi ba\u015fvurusu yapt\u0131ktan sonra ne yap\u0131lmas\u0131 gerekmektedir? De\u011ferlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yap\u0131lan \u00f6\u011frencilerin yapacaklar\u0131 i\u015f ve i\u015flemler sonu\u00e7 a\u00e7\u0131klama sayfas\u0131nda ayr\u0131nt\u0131l\u0131 olarak yer almaktad\u0131r. Burs veya kredi almaya hak kazanan \u00f6\u011frencilerin belirtilen tarihler aras\u0131nda e-Devlet \u00fczerinden burs\/kredi onay i\u015flemi ekran\u0131nda yer alan \u201ctaahh\u00fctname onay\u0131\u201d yapmalar\u0131 gerekmektedir. 4. Burs\/kredi ba\u015fvurusunu iptal etmek i\u00e7in ne yap\u0131lmas\u0131 gerekmektedir? Yap\u0131lan ba\u015fvuru sonucunda \u00f6\u011frenciye burs\/kredi tahsisi yap\u0131lsa dahi e-Devlet \u00fczerinde bulunan burs\/kredi taahh\u00fctnamesi onaylanmad\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrece \u00f6\u011frenciye \u00f6deme yap\u0131lmamaktad\u0131r.