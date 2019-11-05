KYK burs ücretlerinde artış yapıldı. KYK burslarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, KYK lisans, yükseklisans ve doktora burs ücretleri ne kadar olacak? İşte 2020 burs ücretleri ile ilgili ayrıntılar...

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle; Bugünden 3 Kasım 2002 tarihine kadar geri gittiğimizde istiklal ve istikbal davamızın kalkınma, büyüme, yatırım ve refah mücadelemizi de ihmal etmedik. Hükümete geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet sütunları üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Eğitim harcamalarımız hep ilk sırada yer aldı. Eski dönemin vesayet ürünü kesintisiz eğitim ürününü bir kenara bırakarak 12 yıllık kademeli zorunlu eğitime geçtik. Katsayı engeli başta olmak üzere antidemokratik uygulamalara son verdik. Meslek liseleri ve imam hatip okullarını cazip hale getirdik. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020 Ocak itibariyle lisans öğrencilerimizin bursu 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da açıklanmıştı. Geçen dönemi göz önünde bulunduracak olursak başvuru sonuçlarının bu sene de Kasım ayında açıklanacağı ön görülüyor fakat tarih netleşmiş durumda değil. KYK sonuçları açıklandığı zaman e-devlet üzerinden de görüntülenebilecek.