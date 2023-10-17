KYK burs ücretleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlamasının ardından gündeme geldi. Adayların Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularını 12-19 Ekim günleri arasında gerçekleştirebiliyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merakla beklenilen başvuruların başlamasının ardından adaylar "2023-2024 GSB KYK bursu ne kadar, kaç TL? Üniversite KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelecek mi?"araştırılmaya başlandı. Ocak ayında gelen zamla birlikte 1250 ile 3750 TL aralığında ödenmeye başlanmıştı. İşte 2023-2024 eğitim öğretim dönemi KYK burs ücretlerine dair merak edilenler...