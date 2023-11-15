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        Haberler Gündem Eğitim KYK burs taahhütname onayı nedir ve nasıl yapılır? KYK burs taahhütname ne zamana kadar yapılmalı?

        KYK burs taahhütname onayı nedir ve nasıl yapılır? KYK burs taahhütname ne zamana kadar yapılmalı?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bu sonuçlarının duyurulması ile birlikte ardından öğrenciler; KYK burs/kredi taahhütnamesi onayı nedir, nasıl yapılır ve ne zaman kadar yapılmalı gibi soruların yanıtlarına ilişkin cevapları araştırmaya başladı. İşte, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen söz konusu onaya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 21:25 Güncelleme: 15.11.2023 - 21:25
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        • 1

          KYK burs ve kredi sonuçlarının belli olması ile beraber gözler şimdi KYK burs taahhütname onayına çevrildi. Söz konusu burs ve kredileri almaya hak kazananlar için KYK burs taahhütname onayı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

        • 2

          KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Bakan Bak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

          KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

        • 3

          KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?

          Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

          BURS KREDİ TAAHÜTNAME ONAYI İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir.

        • 5

          BURS TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

          Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

        • 6

          TAAHHÜTNAME NEDİR?

          Taahhütname, şahsın kendine ait olan hesabı veya kendi adına, farklı bir gerçek ya da tüzel kişiye, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir şekilde, bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslim alındığının kanıtı olarak verdiği/aldığı belgeye verilen isimdir.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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