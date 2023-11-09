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        Haberler Gündem KYK burs sonucu sorgulama eDevlet ekranı: 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Gözler KYK burs sonuçları sorgulama ekranına çevrildi! 2023-2024 KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 19 Ekim'de tamamlanan başvuru işlemlerinin ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. KYK burs/kredi başvuru sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2023-2024 GSB KYK burs/kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 10:14 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:14
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        • 1

          KYK burs sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde KYK burs ve kredi başvurularını 12-19 Ekim günleri arasında gerçekleştiren öğrencilerin gözü KYK burs sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İşte KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin merak edilenler...

        • 2

          2023-2024 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Burs başvurusu değerlendirme süreci başlarken 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.

          KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

        • 3

          KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          KYK burs/kredi sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak sonuçları kontrol edebilecekler.

          KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 4

          KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

          İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

          Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

        • 5

          BURS ÖDEMELERİ NASIL KESİLİR?

          • Başarısız olma,

          • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

          • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

          • Öğretim kurumunun kapatılması,

          • Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

          • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

        • 6

          KYK BURS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

          2024 yılı kredi burs miktarları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

          İşte 2023-2024 yılı burs ve kredi miktarları

          Lisans öğrencileri 1250 TL'den 2000 TL'ye

          Yüksek lisans öğrencileri 2500 TL'den 4000 TL'ye

          Doktora öğrencileri 3750 TL'den 6000 TL'ye yükselmiş oldu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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