        KYK BURS SONUCU SORGULAMA 2025-2026| KYK burs sonuçları açıklandı mı, burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KYK burs sonucu sorgulama 2025-2026: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        13 Ekim tarihinde başlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları 17 Ekim'de sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı internet adresi üzerinden e-Devlet ve T.C kimlik no ile sorgulanabilecek. Peki, "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2024-2025 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 23:55 Güncelleme: 29.10.2025 - 23:55
        • 1

          KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarında geri sayım devam ediyor. Başvuruların sona ermesinin ardından, KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih, gündemi meşgul etmeye başladı. KYK burs ve kredi başvuruları 12 farklı kurum tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından adayların erişimine sunulacak. Peki, "KYK burs sonuçları açıklandı mı, KYK burs ve kredi başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. KYK burs başvuru sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

          Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.

          Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.

          Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) ve KYK_Destek üzerinden yardım talep edebiliyor.

        • 4

          KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          KYK burs ve kredi başvuru sonuçları GSB tarafından açıklanacak. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından sorgulayabilecek.

        • 5

          KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

          2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarı şöyle;

          Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 3.bin TL,

          Yüksek lisans öğrencilerine 6.bin TL,

          Doktora öğrencilerine ise 9.bin TL.

