KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarında geri sayım devam ediyor. Başvuruların sona ermesinin ardından, KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih, gündemi meşgul etmeye başladı. KYK burs ve kredi başvuruları 12 farklı kurum tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından adayların erişimine sunulacak. Peki, "KYK burs sonuçları açıklandı mı, KYK burs ve kredi başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...