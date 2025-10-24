KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK burs ve kredi başvuruları, 12 farklı kurum tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından erişime sunulacak. Belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, KYK burs sonuçları için gözünü Gençlik ve Spor Bakanlığı'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...