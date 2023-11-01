2023-2024 KYK burs sonucu sorgulama: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs ve kredi başvuruları 12 Ekim - 19 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan üniversite öğrencileri, KYK burs başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Hatırlanacağı üzere KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimi yıl 16 Aralık tarihinde açıklanmıştı. İşte 2023-2024 KYK burs ve kredi sonucu e-Devlet sorgulama ekranı...
- 1
Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19 Ekim tarihine kadar başvurularını tamamlayan öğrenciler burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Geri ödemeli kredi ve karşılıksız burs hakkı kazanan üniversite öğrencileri e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekiyor. Peki, "KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
- 2
2023-2024 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Burs başvurusu değerlendirme süreci başlarken 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.
- 3
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2024 yılı kredi burs miktarları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.
İşte 2023-2024 yılı burs ve kredi miktarları
Lisans öğrencileri 1250 TL'den 2000 TL'ye
Yüksek lisans öğrencileri 2500 TL'den 4000 TL'ye
Doktora öğrencileri 3750 TL'den 6000 TL'ye yükselmiş oldu.
-
- 4
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.
- 5
BURS ÖDEMELERİ NASIL KESİLİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.