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        Haberler Gündem KYK BURS SONUÇLARI SORGULA: 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak?

        KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Başvurular devam ederken bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. İşte 2023 KYK burs başvuru sonuç tarihiyle ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 10:15 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:15
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan başvurular devam ediyor. 19 Ekim'de sona erecek olan KYK burs başvuruları ile gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte "2023 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorularının yanıtı...

        • 2

          KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SÜRÜYOR

          Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirmişti.

        • 3

          KYK BURS BAŞVURULARI SON TARİHİ NE ZAMAN?

          12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları, 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

        • 4

          KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak başvuruların biteceği 19 Ekim'den itibaren iki hafta içerisinde sonuçların açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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