Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan başvurular devam ediyor. 19 Ekim'de sona erecek olan KYK burs başvuruları ile gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte "2023 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorularının yanıtı...