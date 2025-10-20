2025 KYK İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?

KYK’dan ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ödemeleri, başvurdukları öğretim yılı ekim ayını kapsayacak şekilde toplu olarak Kasım veya Aralık ayında hesaplara yatırılacak.

Sonraki aylarda ise burs ve krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6’sı ile 10’u arasında düzenli olarak ödeniyor.