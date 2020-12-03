KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu burs başvurusu yapan milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak konusu oldu. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları 8 Kasım günü saat 00.00 itibariyle sona erdi. Peki, KYK burs başvuru sonuç tarihiyle ilgili açıklama geldi mi? İşte 2020 - 2021 KYK burs ücreti...

KYK BRS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar geçtiğimiz yıl, başvuruların tamamlanmasından ortalama 25 gün sonra açıklanmıştı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI İDDİASI

KYK burs sonuçlarının açıklandığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Ancak kurum üzerinden ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Yer alan iddialar sonrası Kredi ve Yurtlar Kurumu'nin Twitter hesabına çok sayıda paylaşım yapıldı.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2019

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 550 TL

Yüksek Lisansta 1.100 TL

Doktorada 1.650 TL

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,burstan yararlanamazlar.