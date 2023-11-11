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        Haberler Gündem KYK burs sonuçları için nefesler tutuldu! 2023 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açılacak? Geri sayım başladı

        KYK burs sonuçları için nefesler tutuldu! 2023 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açılacak?

        Üniversiteler açıldı kayıtlar yapıldı bununla birlikte öğrenciler KYK burs başvurusunda bulundu. Başvuruda bulunan öğrenciler heyecan içerisinde başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak edip araştırıyor. Yıl sonuna gelinmesiyle birlikte KYK burs sonuçları için geri sayım ise sürüyor. İşte 2024 KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili işte merak edilip araştırılan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 11:32 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:32
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        • 1

          KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 - 2024 akademik yılında KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçların en zaman açoklanacağını merak edip araştırıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilip araştırlan detaylar...

        • 2

          KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

          Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirmişti.

          12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları, 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 23.59 itibarıyla sona erdi.

        • 3

          KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

        • 4

          KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

          2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

          Burs ödemeleri yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak güncellenmişti.

          KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

          İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

          Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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