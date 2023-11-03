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        Haberler Gündem KYK burs sonuçları açıklandı mı ve açıklanacak? 2024 KYK burs ve kredi başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir?

        KYK burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş!

        12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 19 Ekim'de sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından üniversite öğrencileri gözünü KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Geçtiğimiz yıl 16 Aralık tarihinde açıklanan KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl ne zaman açıklanacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İşte GSB ile 2023-2024 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:38
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 KYK burs ve kredi miktarlarını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. 19 Ekim tarihine kadar başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayan adaylar, KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, "2023-2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?" İşte KYK burs sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          2023-2024 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Burs başvurusu değerlendirme süreci başlarken 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.

          KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

        • 3

          KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

          2024 yılı kredi burs miktarları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

          İşte 2023-2024 yılı burs ve kredi miktarları

          Lisans öğrencileri 1250 TL'den 2000 TL'ye

          Yüksek lisans öğrencileri 2500 TL'den 4000 TL'ye

          Doktora öğrencileri 3750 TL'den 6000 TL'ye yükselmiş oldu.

        • 4

          KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

          İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

          Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

        • 5

          BURS ÖDEMELERİ NASIL KESİLİR?

          • Başarısız olma,

          • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

          • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

          • Öğretim kurumunun kapatılması,

          • Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

          • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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