KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Bilindiği üzere üniversite tercihlerinin sona ermesinin ardından daha önce bursa çıkmayan veya burs için başvuru yapmayan üniversite öğrencileriyle üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler KYK burs başvurusunda bulunmuştu.