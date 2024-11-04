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        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 KYK burs kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı! e devlet KYK sorgulama nasıl yapılır?

        KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? E devlet 2024 KYK burs kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı

        Üniversite eğitimleri boyunca kredi veya burstan yararlanmak isteyenler KYK burs başvuru sonuçlarını sorguluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından burs/kredi imkanı için başvurular 8-13 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Geçen sene Kasım ayında açıklanan burs sonuçları için gözler ilgili kurumdan gelecek ''KYK burs sonucu açıklandı'' açıklamasında. Peki KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 KYK burs kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 09:37 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:44
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        • 1

          Milyonlarca öğrencinin gündeminde KYK burs sonuçları açıklanma tarihi bulunuyor. KYK burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) kolaylıkla öğrenebilir. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        • 2

          KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları ekim ayında başlamıştı. Sonuçlar ise Kasım ayında açıklanmıştı. KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

        • 3

          KYK BURS SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

          KYK burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) kolaylıkla öğrenebilir.

        • 4

          DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL OLUR?

          Başvuru yapılırken öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler talep edilecektir. Bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

          Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilir.

          KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

          2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı.

          Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.

        • 5
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