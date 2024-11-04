DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL OLUR?

Başvuru yapılırken öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler talep edilecektir. Bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilir.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.