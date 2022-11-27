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KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs/kredi sonuçları sorgulama

KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. KYK burs/kredi başvuruları 26 Kasım 2022 Cumartesi günü sona erdi. Başvuru işlemlerinin tamamlamasıyla değerlendirme süreci başladı. Üniversite öğrencileri ise KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. İşte GSB ile 2022-2023 KYK burs sonuçları sorgulama

Giriş: 27.11.2022 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • KYK burs başvuru sonuçları, 26 Kasım günü başvuru işlemlerinin bitmesinin ardından değerlendirilmeye başlanıyor. Öğrencilerin ailevi durumları, maddi gelirleri 12 farklı kamu kurumu tarafından teyit edilecek. İşte 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili detaylar...

  • KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. Bu tarihler baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor.

    KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

    - Lisans öğrencileri 850 lira

    - Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

    - Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

  • KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

  • TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

    Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

    Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

    15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

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