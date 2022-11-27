KYK BURSUNUN KESİLME SEBEPLERİ NELERDİR?
- Başarısız olması,
- Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
- Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
- Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
- Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
- Öğretim kurumunun kapatılması,
- Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
- Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.