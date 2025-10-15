Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem KYK burs son başvuru tarihi 2025-2026 | KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları neler, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        KYK burs son başvuru tarihi 2025-2026: KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları 13 Ekim tarihi itibarıyla başladı. Henüz başvuru yapmayan üniversite öğrencileri, KYK burs başvurularının sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. KYK burs başvuru şartlarını taşıyan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirtilen tarih aralığında başvurularını e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte 2025-2026 KYK burs ve kredi son başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 22:32 Güncelleme: 16.10.2025 - 07:22
        • 1

          KYK burs başvuruları başladı. 13 Ekim'de başlayan KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman sona ereceği gündemi meşgul etmeye başladı. Burs başvurularının tamamlayan öğrenciler, KYK burs sonuçları için gözünü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, burs başvurusu nasıl yapılır, burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025-2026 KYK burs ve kredi başvurularının sona ereceği tarih...

        • 2

          2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

          KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim Pazartesi günü başladı. 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sürecek burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

        • 3

          GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Öğrenciler, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

          Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyenler, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

          KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

          Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.

          Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.

          Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) ve KYK_Destek üzerinden yardım talep edebiliyor.

        • 5

          KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

          2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarı şöyle;

          Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 3.bin TL,

          Yüksek lisans öğrencilerine 6.bin TL,

          Doktora öğrencilerine ise 9.bin TL.

        • 6

          KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Yazı Boyutu
