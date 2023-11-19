Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024 | KYK ilk burs ödemeleri ne zaman başlayacak, 3 aylık toplu ödeme bu ay mı hesaba ödenecek?

        KYK burs ödeme günleri: 2023-2024 ilk burs ödemeleri ne zaman başlayacak?

        KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB'ye çevrildi. 12-19 Ekim günleri arasında başvuru yapan ve burs/kredi almaya hak kazanan öğrenciler Ekim, Kasım, Aralık ayları için 3 aylık toplu burs ödemesi yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 2 bin TL'ye yükselen KYK burs ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılıyor. İşte 2023-2024 KYK burs ödeme günlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 00:52 Güncelleme: 19.11.2023 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KYK ilk burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri takvimi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını duyururken gözler KYK burs ödeme günlerine çevrildi. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, en geç 19 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet sistemi üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. İşte GSB 2023-2024 KYK burs ve kredi ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...

        • 2

          KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

        • 3

          İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

          2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 4

          2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

        • 5

          KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME YAPILACAK MI?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

          Geçtiğimiz dönem öğrenci hesaplarına 3 aylık burs toplu şekilde yatırılmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Berlin'de zafer Türkiye'nin!
        Berlin'de zafer Türkiye'nin!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Habertürk Anasayfa