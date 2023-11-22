KYK burs ödeme tarihleri için gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurmuştu. Lisans ve ön lisans öğrencileri için bin 250 TL'den 2 bin TL'ye yükselen KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. KYK burs ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılıyor. 3 aylık ilk burs ödemeleri ise geçtiğimiz dönem öğrencilerin hesaplarına toplu olarak yatırılmıştı. İşte 2023-2024 KYK burs/kredi ödeme tarihleri takvimi...