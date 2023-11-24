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        Haberler Gündem KYK burs ödeme tarihleri 2023-2024: KYK burs/kredi ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödemeler yattı mı?

        KYK burs ödeme tarihleri 2023-2024: KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK burs ödeme tarihlerine çevrildi. Öğrenim süresi boyunca yapılan burs ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılmaktadır. Burs sonuçlarına göre KYK bursunu almaya hak kazanan öğrenciler 3 aylık toplu ödemelerin yapılacağı tarih için, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. İşte 2023-2024 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ödeme takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:06
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı. KYK burs ve kredi miktarlarının açıklanmasının ardından, burs ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl burs almaya hak kazanan öğrencilere üç aylık burs-kredi ödemeleri 29 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılmıştı. Peki, "KYK burs/kredi ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödeme yattı mı?" İşte KYK burs ödeme tarihleri...

        • 2

          İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

          2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

        • 4

          KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME YAPILACAK MI?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

          Geçtiğimiz dönem öğrenci hesaplarına 3 aylık burs toplu şekilde yatırılmıştı.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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