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        Haberler Gündem KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024 | KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK 3 aylık toplu burs ödemeleri bu ay mı yatacak?

        Öğrencilerin gözü KYK burs ödeme takviminde! 2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödemeleri ne zaman yatacak?

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından öğrencilerin gözü ilk burs ödeme tarihlerine çevrildi. KYK burs ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numarasın son hanesine göre her ay 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırılıyor. Başvuru işlemlerini Ekim'de tamamlayan öğrencilerin gözü Ekim, Kasım, Aralık KYK 3 aylık toplu burs ödemelerine çevrili. İşte 2023-2024 GSB ile KYK burs ödeme tarihlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 00:24 Güncelleme: 18.11.2023 - 00:24
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        • 1

          GSB KYK burs ödeme tarihleri takvimi için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde üniversite burs ücretleri 2 bin TL'ye yükseldi. Başvuru işlemlerini 12 Ekim ile 19 Ekim günleri arasında gerçekleştiren öğrencilerin burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden adayların erişimine açılmıştı. Geçtiğimiz yıl Ekim, Kasım, Aralık ayları için 3 aylık toplu burs ödemesi yapılmıştı. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde KYK 3 aylık toplu ödeme yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İşte KYK bursu ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...

        • 2

          KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

        • 3

          İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

          2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 4

          2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

        • 5

          KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME YAPILACAK MI?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

          Geçtiğimiz dönem öğrenci hesaplarına 3 aylık burs toplu şekilde yatırılmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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