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        Haberler Gündem KYK BURS-KREDİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU! GSB ile 2023-2024 KYK burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü duyurdu: KYK burs ödemeleri başladı! İşte 2023-2024 KYK burs-kredi ödeme tarihleri

        KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre 3 farklı günde gerçekleştiriliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yapılan açıklamada "Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!" ifadeleri yer aldı. İşte GSB ile 2023-2024 KYK burs/kredi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:23
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden burs/ kredi almaya hak kazanan öğrencilerin heyecanlı bekleyişi son buldu. KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamasının ardından belli oldu. Geçtiğimiz yıl ekim, kasım, aralık aylarının 3 burs ödemesi toplu olarak gerçekleştirilmişti. Gözler KYK 3 aylık toplu burs ödemelerine çevrildi. İşte GSB ile T.C. kimlik numarasının son hanesine göre 2023-2024 KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri...

        • 2

          KYK ÖDEMELERİ BAŞLADI!

          2023-2024 yılı için KYK burs ve kredi ödeme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. KYK burs ve kredi ödemeleri 28 Kasım itibariyle başladı.

          Yapılan açıklamada; "Ödemeler Başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada! TCKN son hanesine göre: "0" ve "2" olanlar 28.11.2023'te, "4" ve "6" olanlar 29.11.2023'te, "8" olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak." denildi.

        • 3

          Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başladığını duyurdu.

          Yapılan açıklamada ''Ödemeler başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!" ifadesine yer verildi.

        • 4

          KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          TCKN son hanesine göre:

          '0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te,

          '4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te,

          '8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak.

        • 5

          İL DEFA BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLER DİKKAT!

          İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

        • 6

          BANKAMATİK KARTLARI BANKADAN TEMİN EDİLECEK

          Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

        • 7

          2024 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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