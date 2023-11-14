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        Haberler Gündem KYK burs kartları ne zaman verilecek? 2023 KYK burs kartı nereye gelir?

        KYK burs kartları ne zaman verilecek? 2023 KYK burs kartı nereye gelir?

        KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazananların en geç 19 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor. Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin gözleri "KYK burs kartları ne zaman verilecek? 2023 KYK burs kartı nereye gelir?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 13:37 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:37
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler şimdiden "KYK burs kartları ne zaman dağıtılacak ve nereden alınır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konuya dair güncel bilgiler...

        • 2

          KYK BURS KARTLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

          KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacak.

          Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

          Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamaları ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.

          Burs-kredi ödemesi kart olmadan banka şubelerinden kimlik ile birlikte alınabilir.

        • 3

          KYK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenitken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 4

          2024 KYK BURSU NE KADAR?

          KYK Ön Lisans ve Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL

          KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 4.000 TL

          KYK Doktora Kredisi/Bursu: 6.000 TL

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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