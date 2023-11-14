KYK burs kartları ne zaman verilecek? 2023 KYK burs kartı nereye gelir?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler şimdiden "KYK burs kartları ne zaman dağıtılacak ve nereden alınır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konuya dair güncel bilgiler...