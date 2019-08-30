2019 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusu, üniversite öğrencileri tarafıdan cevabı en çok merak edilenler arasında. Geri ödemesiz burs almak isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru tarihi sıkça araştırılıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BURS YURT BAŞVURULARI 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Gözler KYK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz seneler göz önünde bulundurulursa burs başvuruları üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlamıştı. 2018 yılında KYK yurt başvurulaı 3-10 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre başvuruların Eylül ayı içerisinde alınması ve KYK sisteminin erişime açılması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs başvuruları e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı hizmetler arasında yer alacak. Başvuruların erişime açılmasının ardından adaylar kendilerine tanınan süre içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR 2019

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılması ve 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alması bekleniyor.