KYK burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite eğitimi almaya hak kazanan milyonlarca öğrenci devletin sağlamış olduğu burslardan yararlanmak için e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Peki, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuru sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi mi?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da açıklanmıştı. Geçen dönemi baz alacak olursak başvuruların bu sene de Kasım ayında açıklanacağı ön görülüyor fakat tarih netleşmiş durumda değil. KYK sonuçlarına da e-devlet üzerinden görüntülenebilecek.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2019

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL