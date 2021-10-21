KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu gündemde. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu, Yükseköğretimde eğitim gören öğrencileri desteklemek için burs ve kredi hizmeti veriyor. Önlisans ya da Lisans fark etmeksizin eğitim süresi boyunca ödenen KYK bursları araştırılıyor. İşte KYK burs başvuru şartları ve başvuruları hakkında merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor. KYK Burs başvuruları geçen yıl Ekim ayında yapılmıştı.