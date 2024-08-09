KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? GSB 2024-2025 KYK burs başvuru tarihi
KYK burs ve kredi başvurularının kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Üniversite tercihlerini tamamlayan adaylar gözlerini KYK burs ekranına çevirdi. Peki KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, GSB 2024-2025 KYK burs başvuru tarihi hakkında detaylar
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KYK burs başvuruları milyonların gündeminde yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ödenen kredi ve burs başvurularının alınacağı tarihler, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (KYK) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve kredi ödemelerinden yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. İşte e-Devlet GSB KYK burs başvuru detayları
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KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.
Geçtiğimiz senelerde burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
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BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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