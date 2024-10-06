KYK burs başvurusu ne zaman? 2024-2025 GSB KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. KYK burs/kredi başvurusunda bulunacak öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) son dakika duyurularını yakından takip ediyor. Bilindiği üzere KYK bursları yüz binlerce öğrenciye üniversite eğitimleri süresince maddi açıdan katkı sağlıyor. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
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Bu yıl KYK burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için GSB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. KYK bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki, KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında son durum ve gelişmeler…
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2024-2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
KYK kredi ve burs başvuruları, geçtiğimiz sene 12-19 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Buna göre bu yılki başvuruların da Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.
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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları, GSB tarafından belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.
e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl KYK burs ücretleri; lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödenmişti.
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KYK BURSU NE ZAMAN KESİLİR?
KYK bursunun erken kesilme nedenleri şu şekilde sıralanıyor;
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER
• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
• Amatör milli sporcu olan öğrenciler.
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