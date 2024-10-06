2024-2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KYK kredi ve burs başvuruları, geçtiğimiz sene 12-19 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Buna göre bu yılki başvuruların da Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.