KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

KYK yurt burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KYK yurt başvuruları için milyonlarca öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamayı bekliyorlar. KYK yurt başvuruları için açıklama gelmişti. İşte KYK yurt ve burs başvurularında son gelişmeler...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.

YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020-2021?

KYK burs ve kredi başvuruları tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.