KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? sorusu KYK burs başvurusu yapan öğrenciler tarafından büyük merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci devletin sağlamış olduğu kredili burs ve karşılıksız burslardan yararlanabilecek. 2019 Eylül ayının son günlerine gelmemiz ile birlikte gözler KYK'dan gelecek açıklamada. Peki KYK'dan burs başvuru açıklaması geldi mi? İşte haberin detayları...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYOR?

2019 - 2020 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayacak ön lisans ve lisans öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu vasıtasıyla burs desteği alabilecek. Ödemeli ve ödemesiz olmak üzere iki seçeneği mevcut olan burs başvuruları için henüz KYK tarafından bir tarih belirtilmedi. KYK'dan burs başvurularına dair açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURULARI E-DEVLET'TEN NASIL YAPILIYOR?

Burs başvuruları e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı hizmetler arasında yer alacak. Başvuruların erişime açılmasının ardından adaylar kendilerine tanınan süre içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR? 2019

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL

BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?

Kurumumuza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

KYK BURSU ALAN ÖĞRENCİLER GERİ ÖDEME YAPACAK MI?

KYK burs ve kredi başvurusunda bulunmuş olan ve bu bursun sonuçları açıklandığında bursu alma hakkına sahip olan öğrenciler ''geri ödeme yapacak mıyız?'' sorusunu düşünüyorlar.

KYK, iki farklı burs sistemine sahip. KYK burs ve kredi başvurusu internetten alınıyor. İnternetten başvuru yapılınca ekrandan öğrencinin ekonomik, sosyal ve eğitim durumu hakkında bilgiler takip ediliyor. Bunun sonucunda öğrencinin geri ödemeli veya geri ödemesiz olup olmadığına resmi internet sayfasından takip edebilirsiniz.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?

- Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

- Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

- Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,