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KYK burs başvurularında kritik hafta! 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK burs başvurularında kritik hafta! Gözler GSB açıklamasına çevrildi!

KYK burs başvuruları için gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndna gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıl 5 ile 10 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. İşte, 2022 KYK burs başvuruları hakkında merak edilenler...

Giriş: 01.11.2022 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • KYK burs ve kredi başvuru tarihleri, Kasım ayına girilmesiyle birlikte gündeme geldi. Binlerce adayı, KYK burs başvurularına ilişkin olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. 2021 yılında e-Devlet sistemi üzerinden alınan başvrular 5-10 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. İşte, 2022- KYK burs başvuru ekranı ve başvuru ücreti detayları...

  • GEÇTİĞİMİZ YIL KASIM AYIND ALINMIŞTI!

    KYK burs ve kredi başvuruları, 2021 yılında Kasım ayında alınmıştı. KYK burs başvuru işlemleri, e-Devlet üzerinden 5 ile 10 Kasım tarihleri arasında tamamlanmıştı. 

  • KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanacak takvimin ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Kasım 2021 tarihinde sona ermişti. KYK burs başvurularının bu yıl Kasım ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

  • KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

    - Lisans öğrencileri 850 lira

    - Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

    - Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

  • KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

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