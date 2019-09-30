30 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
KYK burs ve kredi başvuru tarihi belli mi? sorusu milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde. Özellikle ilk kez bu sene üniversite eğitimine başlayan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri KYK'dan burs veya kredi alarak, eğitim hayatları boyunca destek görmek istiyor. Öğrenciler ayrıca geçen sene 500 lira olan KYK burs ve kredi miktarının bu sene ne kadar olacağını da merak ediyor. 2019 KYK burs ve kredi başvurularına dair detaylar haberimizde.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2019
KYK'dan yapılan açıklamada Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?
- Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
- Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
- Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR?
KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.
BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?
Kurumumuza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.
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