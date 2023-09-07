KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Söz konusu burs ve krediden faydalanmak isteyen yurt genelindeki binlerce öğrenci; KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl ve nereden yapılacak sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte, KYK burs ve kredi başvurularına dair tüm bilinmesi gerekenler...