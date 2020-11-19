KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Özellikle üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve geçtiğimiz yıllarda burs başvurusu yapmayan veya başvurusu olumlu sonuçlanmayan öğrenciler KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvuruları en zaman? İşte, merak edilen detaylar...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları 8 Kasım tarihine kadar yapıldı. KYK burs başvurularının tamamlanmasından sonra KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK 2020 yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvuruları başladığı zaman ayrıntılar haberde yer alacak.