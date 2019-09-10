2019 KYK burs başvurusu ne zaman? Sruları üniversiteyi kazanan öğrenciler tarafından sıkça sorgulanıyor. Maddi yetersizlik yaşayan öğrenciler her ay devlet desteği ile eğitim ve öğretim yılına katkı sağlayacak. Peki, e devlet üzerinden KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2019

Bu yıl eğitim ve öğretim hayatına başlayacak ön lisans ve lisans öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu vasıtasıyla burs desteği alabilecek. Ödemeli ve ödemesiz olmak üzere iki seçeneği mevcut olan burs başvuruları için henüz KYK tarafından bir tarih belirtilmedi. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin başvuru tarihleri açıklanınca detaylar da haberimizde olacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Burs başvuruları e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı hizmetler arasında yer alacak. Başvuruların erişime açılmasının ardından adaylar kendilerine tanınan süre içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

2019 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılması ve 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alması bekleniyor.

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

– Ön lisans öğrencileri,

– Lisans öğrencileri,

– Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

– İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

– Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

– Vakıf Üniversitesi öğrencileri,

– LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100’e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),

– Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,

– Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,

– İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.