2019 KYK burs ba\u015fvurusu ne zaman? Srular\u0131 \u00fcniversiteyi kazanan \u00f6\u011frenciler taraf\u0131ndan s\u0131k\u00e7a sorgulan\u0131yor. Maddi yetersizlik ya\u015fayan \u00f6\u011frenciler her ay devlet deste\u011fi ile e\u011fitim ve \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131na katk\u0131 sa\u011flayacak. Peki, e devlet \u00fczerinden KYK burs ba\u015fvurusu nas\u0131l yap\u0131l\u0131r? Ayr\u0131nt\u0131lar haberimizde... 2019 KYK BURS \u00dcCRET\u0130 NE KADAR OLDU? 2019 y\u0131l\u0131 i\u00e7in belirlenen burs \u00fccreti lisansta 500, y\u00fcksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolay\u0131s\u0131yla \u00f6\u011frenciler 2019 y\u0131l\u0131nda bu \u00fccretleri alacak ancak 2020 y\u0131l\u0131 i\u00e7in burs \u00fccretlerinde art\u0131\u015f yap\u0131lmas\u0131 ve 2020 Ocak ay\u0131 itibariyle \u00f6\u011frencilerin yeni \u00fccreti almas\u0131 bekleniyor. KYK BURS BA\u015eVURULARI NE ZAMAN 2019 Bu y\u0131l e\u011fitim ve \u00f6\u011fretim hayat\u0131na ba\u015flayacak \u00f6n lisans ve lisans \u00f6\u011frencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu vas\u0131tas\u0131yla burs deste\u011fi alabilecek. \u00d6demeli ve \u00f6demesiz olmak \u00fczere iki se\u00e7ene\u011fi mevcut olan burs ba\u015fvurular\u0131 i\u00e7in hen\u00fcz KYK taraf\u0131ndan bir tarih belirtilmedi. Konuya ili\u015fkin detaylar geldik\u00e7e ve kesin ba\u015fvuru tarihleri a\u00e7\u0131klan\u0131nca detaylar da haberimizde olacak. KYK BURS VE KRED\u0130 BA\u015eVURULARI NASIL YAPILIYOR? Burs ba\u015fvurular\u0131 e-Devlet\u2019te Gen\u00e7lik ve Spor Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na ba\u011fl\u0131 hizmetler aras\u0131nda yer alacak. Ba\u015fvurular\u0131n eri\u015fime a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan adaylar kendilerine tan\u0131nan s\u00fcre i\u00e7erisinde ba\u015fvuru i\u015flemlerini ger\u00e7ekle\u015ftirebilecekler. KYK BURSLARINDAN K\u0130MLER FAYDALANAB\u0130L\u0130R? \u2013 \u00d6n lisans \u00f6\u011frencileri, \u2013 Lisans \u00f6\u011frencileri, \u2013 A\u00e7\u0131k \u00d6\u011fretim \u00f6\u011frencileri,(Sadece \u00f6ncelikli \u00f6\u011frenciler; \u015fehit veya gazi \u00e7ocu\u011fu, anne ve babas\u0131 her ikisi de \u00f6l\u00fc olanlar vb.) \u2013 \u0130ki y\u0131ll\u0131k okullardan mezun olup, d\u00f6rt y\u0131ll\u0131k okullar\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131n\u0131f\u0131na dikey ge\u00e7i\u015f s\u0131nav\u0131 ile ara vermeden kay\u0131t yapan \u00f6\u011frenciler,( intibak veya haz\u0131rl\u0131k s\u0131n\u0131f\u0131nda burs verilmez.) \u2013 Y\u00fcksek Lisans(Master ve Doktora) \u00f6\u011frencileri,(haz\u0131rl\u0131k s\u0131n\u0131f\u0131nda burs verilmez) \u2013 Vak\u0131f \u00dcniversitesi \u00f6\u011frencileri, \u2013 LYS sonucunda say\u0131sal, s\u00f6zel, e\u015fit a\u011f\u0131rl\u0131k ve yabanc\u0131 dil dallar\u0131nda ilk 100\u2019e giren \u00f6\u011frenciler,(\u00f6ncelikli olarak), \u2013 \u00dcniversite kontenjan\u0131ndan bildirilen \u00f6\u011frenciler, \u2013 \u00dclke ad\u0131na m\u00fcsabakalara kat\u0131lan, Milli olmu\u015f Amat\u00f6r Sporcu olan \u00f6\u011frenciler, \u2013 \u0130kinci \u00f6\u011fretim de okuyan \u00f6\u011frenciler, burstan yararlanabilmektedir.