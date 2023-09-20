Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere her sene burs ve kredi veriyor. Bu kapsamda gözler "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023-2024 KYK bursları başvuru şartları ve tarihleri ile iligili detaylar...