Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor. Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.