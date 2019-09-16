16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019-2020 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Soruları sıkça sorgulanmaya devam ediyor. Üniversite eğitimlerine katkı sağlamak için öğrenciler devletin sağladığı geri ödemesiz ve kredili burslardan faydalanabilecek. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
2019-2020 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu yıl eğitim ve öğretim hayatına başlayacak ön lisans ve lisans öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu vasıtasıyla burs desteği alabilecek. Ödemeli ve ödemesiz olmak üzere iki seçeneği mevcut olan burs başvuruları için henüz KYK tarafından bir tarih belirtilmedi. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin başvuru tarihleri açıklanınca detaylar da haberimizde olacak. Geçtiğimiz seneleri göz önünde bulundurursak burs başvuruları Eylül ayının üçüncü haftasında başvurular alınmaya başlamıştı.
E-DEVLET KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?
Burs başvuruları e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı hizmetler arasında yer alacak. Başvuruların erişime açılmasının ardından adaylar kendilerine tanınan süre içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
2019 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılması ve 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alması bekleniyor.
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