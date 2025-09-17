KYK burs başvuru tarihi 2025: KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?
KYK burs ve kredi başvurularıyla ilgili araştırmalar son dönemde hız kazandı. Üniversite kayıtlarının ardından devlet tarafından sağlanan bu burs ve kredi ödeneğinden faydalanmak isteyen kişiler "2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurusuna çevrildi. İşte KYK başvuru tarihlerinde son durum ve detaylar.
KYK burs başvuru tarihi merak ediliyor. Üniversite kayıtlarını yapan öğrenciler gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek KYK burs başvuruları başladı açıklamasına çevrildi. KYK başvuruları e devlet ekranı üzerinden yapılacak. Yurt barınma ihtiyaçlarını halleden öğrenciler şimdi de KYK burs başvurusunda bulunarak, eğitim hayatları için maddi destek almak istiyor. Peki KYK burs başvurusu başladı mı, burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.
Genellikle KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.
KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden belirlenecek.