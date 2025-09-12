KYK burs başvuru tarihi 2025-2026: KYK burs/kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK burs başvuru tarihi araştırılmaya başlandı. İstedikleri üniversitelere yerleşene öğrenciler KYK burs/kredi başvurusu için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) takvimi açıklamasını bekliyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
KYK burs başvurusu için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda burs başvuruları e devlet ekranından yapılacak. GSB'nin resmi duyurusu sonrasında öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek. İşte, KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin detaylar
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları için takvim henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yılların başvuru süreçleri incelendiğinde, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftası civarında açıldığı görülüyor.
2024-2025 KYK BURS VE KREDİ NE KADARDI?
2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle;
Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 2.000 TL,
Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL,
Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL.
Henüz 2025-2026 burs miktarı belli olmadı.
KYK ÖĞRENİM BURSU BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?
Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
