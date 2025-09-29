2025 2026 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru şartları ve ücreti belli oldu mu?
YKS tercihlerinin ardından KYK burs başvuru tarihi merak konusu oldu. Öğrenciler üniversitelerde maddi imkan sağlamak için Kredi ve Yurtlar Kurumunu'nun KYK burs kredi başvuruları başladı duyurusuna gözlerini çevirdi. Geçen yıl başvuru işlemleri 8 Ekim'de başlamıştı. Peki 2025 2026 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru şartları ve ücreti belli oldu mu?
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri araştırılıyor. KYK başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuruları alınan bus ve kredilerde adaylar eğitim öğretim süreçleri boyunca ödeme alabiliyor. Burs isteyen öğrenciler "KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, şartlar neler?" sorusuna yanıt arıyor. Peki KYK burs başvurusu başladı mı?
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ve kredi başvuru tarihi ile ilgili Bakanlıktan açıklama gelmedi. Geçen yıl başvuru işlemleri 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl da benzer bir süreç gerçekleşirse 2025 KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayının ikinci haftası başlaması beklenir.
KYK BURSU NE KADAR OLACAK?
2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteği her yıl artırılıyor. Bu yılda enflasyon başta olmak üzere diğer ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi ücretleri artırılacak.
KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.
Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri kısa bir zaman sonra başlayacak.
KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet'e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.
