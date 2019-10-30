KYK burs ba\u015fvuru sonu\u00e7lar\u0131 ne zaman a\u00e7\u0131klan\u0131r? Sorular\u0131 \u00fcniversiteli \u00f6\u011frenciler taraf\u0131ndan s\u0131k\u00e7a sorgulan\u0131yor. E\u011fitim ve \u00f6\u011fretim hayat\u0131 boyunca devlet deste\u011fi ile burs alacak \u00f6\u011frenciler ba\u015fvuru sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fck bir heyecanla bekliyor. Peki, Kredi Yurtlar Kurumu ndan burs ba\u015fvuru sonu\u00e7lar\u0131yla ilgili a\u00e7\u0131klama geldi mi? Ayr\u0131nt\u0131lar haberimizde... KYK BURS BA\u015eVURU SONU\u00c7LARI NE ZAMAN A\u00c7IKLANIR? KYK burs ba\u015fvuru sonu\u00e7lar\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l 13 Kas\u0131m da a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131. Ge\u00e7en d\u00f6nemi baz alacak olursak ba\u015fvurular\u0131n bu sene de Kas\u0131m ay\u0131nda a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131 \u00f6n g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor fakat tarih netle\u015fmi\u015f durumda de\u011fil. KYK sonu\u00e7lar\u0131na da e-devlet \u00fczerinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenebilecek. KYK BURS \u00dcCRET\u0130 NE KADAR? 2019 KYK burs ve kredi miktar\u0131 en son ge\u00e7en sene zamlanarak 500 lira olmu\u015ftu. Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan KYK burs ve kredi miktar\u0131na zam yap\u0131laca\u011f\u0131 m\u00fcjdesini verdi. Ancak yap\u0131lacak zamm\u0131n miktar\u0131 hen\u00fcz netle\u015fmedi. 2018-2019 e\u011fitim-\u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131 i\u00e7in ayl\u0131k burs-kredi miktar\u0131, Lisansta 500 TL Y\u00fcksek Lisansta 1.000 TL Doktorada 1.500 TL