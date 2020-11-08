KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İşte 2020 KYK kredi burs başvurularıyla ilgili detaylar...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları 8 Kasım tarihine kadar yapılacak. KYK burs başvurularının tamamlanmasından sonra KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK 2020 yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvuruları başladığı zaman ayrıntılar haberde yer alacak.