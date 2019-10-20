KYK burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 21 Ekim'e kadar devam edecek olan KYK kredi burs ve geri ödemesiz burs başvurularının ardından sonuçlar açıklanacak ve milyonlarca öğrenci eğitimlerine destek olabilmesi adında devletin sağlamış olduğu burslardan faydalanmış olacak. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

Geçtiğimiz sene göz önünde bulundurmak gerekirse KYK burs başvuru sonuçları Kasım ayında açıklanmıştı. Başvuruların bu sene de Kasım'da açıklanacağı ön görülüyor. KYK burs sonuçlarına da e-devlet üzerinden görüntülenebilecek.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

2019 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL