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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 GSB ile KYK burs ve krediler ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli oldu mu?

KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB'de! 2022-2023 GSB ile KYK burs ve kredi ödeme tarihleri

KYK burs başvuru sonuçları ve ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Burs ve kredi başvurularını 17 Kasım günü itibarıyla tamamlayan adaylar GSB'den gelecek son dakika 'KYK burs başvuru sonuçları açıklandı' duyurusunu bekliyor. İşte, 2022-2023 KYK burs ödeme tarihleri ve sonuç tarihi hakkında merak edilenler...

Giriş: 22.11.2022 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • KYK burs sonuçları, 17 Kasım tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlayanların gündeminde yer alıyor. KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. 2022-2023 eğitim öğretim yılı kapsamında alınan KYK burs ve kredi sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. İşte, GSB KYK burs ödeme tarihleri ve başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında detaylar...

  • KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KYK burs başvuru sonuçları, 17 Kasım günü başvuru işlemlerinin bitmesinin ardından değerlendirilmeye alındı. Geçtiğimiz yıl göz önüne alındığında KYK burs sonuçlarının Aralık ayı içerisinde alınması bekleniyor.

    Öğrencilerin ailevi durumları, maddi gelirleri 12 farklı kamu kurumu tarafından teyit edilecek.

  • KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

    - Lisans öğrencileri 850 lira

    - Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

    - Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

  • KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

  • KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

    KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

    - Ön lisans öğrencileri,

    - Lisans öğrencileri

    - İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

    - Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

    - ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

    - Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

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