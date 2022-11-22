KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?
KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler