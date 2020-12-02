KYK burs sonuçları açıklandı mı? sorusu milyonlarca yükseköğretim öğrencisinin gündemnde yer alıyor. Üniversite öğrencileri geçtiğimiz günlerde KYK burs ve kredi başvuru işlemlerini tamamladı. Peki KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK kredi burs sonuçları sorgulama ekranı...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal medyada KYK burs sonuçlarının açıklandığı iddia edildi, öğrenciler e-Devlete akın etti. e-Devlet sayfasında yoğun ilgi nedeniyle aksaklık yaşanıyor. Konu ile ilgili Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan henüz açıklama yapılmadı.

KYK burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında açıklanması bekleniyor, sonuçlar açıklandıktan sonra taahhüt onaylama süreci başlayacak ve 2021 Ocak ayından itibaren öğrenciler KYK kredi veya burslarını almaya başlayacak.

2020 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.