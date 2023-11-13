KYK burs başvuru sonucu sorgulama... Merakla beklenen 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları belli oldu. Konuyla ilgili açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Bakan Bak, X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının e-Devlet ekranı üzerinden erişime açıldığını belirtti. Bu gelişme ile beraber, "KYK burs başvurusu sonuçları nasıl ve nereden sorgulama yapılır?" konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama sayfası...